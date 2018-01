Eva O : nouvel album solo aujourd’hui

Ex-épouse de feu Rozz Williams et collaboratrice de ce dernier au sein des projets Shadow Project et Christian Death (notamment lors de la reformation de ce dernier, dans sa version impliquant Rozz, dans les années 1990), Eva O aboutit aujourd’hui un nouveau projet de publication après un temps de difficultés personnelles et des années de retrait créatif.

Dix après la parution de son dernier opus solo Damnation/Salvation est annoncée la sortie d’une nouvelle collection d’originaux pour l’ex-Super Heroines. Son titre est The Rise of Eva O, a déjà fait l’objet de représentations live – et il sort chez Cleopatra Records aujourd’hui, le 12 janvier.

Le label présente l’album comme « l’un des plus puissants et émotionnels de sa carrière », thématiquement orienté vers le trauma et la perte.

Plusieurs vidéos ont été réalisées et publiées sur le web depuis un an et demi, éventuellement sous l’effigie Deathstruction Production, et peuvent aujourd’hui être redécouvertes, à savoir le double-titre guitare/chant « Cliff/Fade » (un clip assez rudimentaire) et le morceau « Yesterdays Pain ».





L’album inclut une apparition (à la flûte) de la fille d’Eva, Scarlet Dream.

The Rise Of Eva O – tracklisting :

01. Mister Death

02. Yesterday’s Pain

03. Cliff/Fade

04. Cut

05. Eye See

06. Bitter

07. Shadow Of Death

08. Rejection

Commandes possibles directement auprès du label ici.

