Erlen Meyer : premier extrait de ‘Sang & Or’ (vidéo)

Les Français Erlen Meyer reviennent ce 25 janvier 2019 avec un nouvel album studio, intitulé Sang & Or, sur Argonauta Records. Et voici que le premier extrait surgit sur la toile en vidéo.

–

Le premier clip sert le morceau « Coton Cardé » et c’est un (très) proche du groupe, Le Pendu, qui a œuvré sur la chose. À découvrir ici même, et l’occasion de saisir l’état de ce sludge en 2019 : tension imparable et teinte au charbon, dans la poursuite de l’évolution d’un style qui s’était déjà très, très affermi avec l’album homonyme de 2013.

Les précommandes de l’album sont en cours, et nul doute que ce premier extrait va réveiller les appétits. Sept autres compositions originales feront le menu complet.

Et ne les ratez pas sur scène.

Erlen Meyer apparaîtra au prochain Argonauta French Fest le 6 avril 2019 au Barde Atomique, à Ecquevilly (78). C’est pour l’heure la seule date à figurer sur l’agenda pour l’année en cours, avec un autre show au festival Metal Culture(s) de Guéret en mai.

