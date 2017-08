Enslaved : « Storm Son » (vidéo)

Les black metallers norvégiens Enslaved sortent un nouvel album studio intitulé E le 13 octobre via Nuclear Blast. Il donnera suite à In Times (2015) et a été enregistré aux studios Duper & Solslottet (Bergen), puis mixé et masterisé par le très fameux Jens Bogren (Fascination Street Studios) à Örebro (Suède).

Un premier extrait surgit sur le web avec le single « Storm Son » : un morceau d’une dizaine de minutes, qui embrasse le spectre stylistique large d’Enslaved. Le groupe donne ici à la fois dans un travail de climat et un exposé aux volumes métalliques extrêmes. La vidéo animée a été conçue par Josh Graham (Soundgarden, Neurosis).

« Storm Son » prend pour fond « la dualité homme / nature, et traite de l’importance et la base de cette relation », dans les propres termes du compositeur et guitariste Ivar Bjørnson. « Tout ce que nous faisons et créons sont des imitations de la nature (…) mais l’homme moderne pense que (…) nous sommes tellement supérieurs que nous ne devons pas prendre la nature en considération autrement que comme une toile de fond pour des films de merde. Perdre le contact avec la nature consiste essentiellement à perdre le contact avec l’être humain ».

Le prochain album d’Enslaved impliquera des musiciens invités pour les morceaux « Hiindsiight » et « Feathers Of Eolh », parmi lesquels Einar Kvitrafn Selvik (Wardruna), le flûtiste Daniel Mage ou encore le saxophoniste jazz Kjetil Møster.

