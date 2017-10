Egrets On Ergot : nouveau clip & extrait d’album en écoute

Egrets On Ergot (Los Angeles) produisent un son psychiquement dérangé et chaotique, dont les amateurs de deathrock senti raffoleront à coup sûr. Guitares acides, basses graves et linéaires, sentiment d’urgence. En gros, si des choses comme Cinema Strange ou The Vanishing vous causent (et plus loin de nous, les tout premiers Christian Death), eh bien vous pourriez y retrouver vos petits.

–

Une occasion comme une autre de s’y mettre : les Californiens dévoilent aujourd’hui un nouveau clip, hanté et incantatoire, dans la foulée de la sortie de leur EP Serve Us Tender.

Egrets On Ergot a communiqué autour de ce morceau intitulé « Mangkukulam » – et voici ce qu’il en dit en substance : « Dans la culture populaire philippine, le Mangkukulam est un pratiquant de la magie voire de la sorcellerie. Cette chanson a été l’une des premières écrites après que le dénichement de notre bassiste, Daniel. Nous voulions exploiter le rythme tribal de certaines de nos chansons précédentes et le concentrer dans une musique essentiellement instrumentale, sombre et ritualiste. (…) Attendez-vous à plus de toms tribaux [sur le prochain album] et à une piste entièrement instrumentale (…). Nous utilisons souvent ‘Mangkukulam’ comme morceau d’ouverture pour les apparitions live, et il nous semblait naturel qu’il se retrouve en première position sur le nouvel album. »

Ce format long a été enregistré aux studios Kitten Robot Studios (LA) et ne va pas tarder à arriver en physique chez Cleopatra, avec onze titres au programme. Il peut, d’ailleurs, être découvert un petit peu ci-dessous (le nouveau single est en streaming) et s’intitule, pour votre information, Surfeit de Gemütlich.

L’album, à l’instar du EP, a été produit par Paul Roessler (The Screamers, Nervous Gender, Nina Hagen Band).

Surfeit of Gemütlich by Egrets on Ergot

Surfeit de Gemütlich – Tracklisting :

1. Mangkukulam

2. Sister, Please

3. Occult Matters

4. Praxis

5. The Pits

6. Not Recommended

7. Plastic Shaman

8. Wrapped [CD ONLY]

9. Spit Of LIason

10. Plantation Pudding

11. Drilling’s Drugged Doppelganger [CD ONLY]

Be Sociable, Share!