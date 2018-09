Echo & The Bunnymen : « The Killing Moon (transformed) »

The Stars, The Oceans & The Moon, nouvel album d’Echo & The Bunnymen essentiellement composé de remakes orchestraux d’anciens classiques, arrive le 5 octobre.

–

Le groupe a déjà dévoilé un premier titre, l’inédit « The Somnambulist », et voici une relecture d’un premier classique à son tour offerte en pâture : il s’agit d’une nouvelle version de leur classique post-punk « The killing Moon », hit emblématique – Ian McCulloch le considère modestement comme « la plus grande chanson du monde ». « The killing Moon » figurait à l’origine sur leur quatrième album Ocean Rain.

