Diamants Eternels : « Sentiments étranges » (vidéo)

Diamants Éternels présentent un clip vidéo qui tease sacrément avant la parution de leur prochain enregistrement studio, laquelle doit survenir courant février 2018.

Le morceau, bondissant autant qu’il se doit, s’intitule « Sentiments étranges » et a été réalisé par Johan Gavlovsky et Sylvestre Nonique Desvergnes (Les Travailleurs de Nuit).

Et il y a aussi – pardi – des gens qui se sont investis en studio. Le morceau présentement mis en avant a été mixé et masterisé, comme les autres, par le sachant Christophe ‘Toto’ Marraud. Les premiers enregistrements officiels du binôme electro-glam composé de Pascal Leroux (La Veuve Electro / Médikao) et Sébastien Chadelaud (Pornboy) sortiront sur Libération Prolongée / I Love Limoges Records. Du pur made in Centre-France.

Be Sociable, Share!