Desireless & Operation Of The Sun : « Voyage, Voyage 432Hz » (vidéo)

La collaboration prolongée entre Antoine Aureche (TAT, Operation Of The Sun) et Desireless vient de donner lieu à une nouvelle et surprenante version du classique « Voyage voyage », à découvrir à travers un très bau clip hypnotique et mis en ligne à l’occasion des fêtes de Noël (le 25 décembre est la date d’anniversaire de la chanteuse).

Hann Reverdy apparaît aux côtés de Desireless dans ce clip illustrant une version ralentie et hypnotique du dsingle phare, dont le binôme livre ici une relecture envoûtante et éloignée de l’original.

A voir ici même.

Be Sociable, Share!