Desiderii Marginis : sortie de Vita Arkivet, chez Cyclic Law

Le nouveau matériau sonore des faiseurs d’ambiances sépulcrales arrive. Couverture aux tons extrêmement clairs : un crême immaculé, en référence funéraire.

Le projet dark ambient suédois publie Vita Arkivet (« l’archive blanche ») chez Cyclic Law. Le format, d’une durée de quarante-et-une minutes pour un total de cinq structures musicales, a pour thème les arrangements funéraires. La trame de fond est ainsi présentée par Desiderii Marginis : « Dans la mort, notre existence est blanchie à la chaux, l’ardoise est nettoyée. Nous commençons tout et nous n’apportons rien avec nous si nous partons. Nous perdons l’administration de notre propre mémoire et laissons à ceux qui restent le soin de continuer notre histoire, écrire notre éloge funèbre. ‘Vita’ est aussi le mot latin pour la vie, ainsi la signification [du titre de l’album] pourrait-elle aussi être ‘l’archive de la vie’.

Le blanc est la couleur de la doublure de cercueil, des masques de mort en plâtre et des murs de la chapelle. C’est la couleur des première et dernière pages. Que reste-t-il entre les couvertures de nos archives de vie? Ce disque est une réflexion personnelle et la manifestation de ce processus, la perte et le grand détachement de la vie, des autres et de nous-mêmes. »

L’album sort dans une édition CD digipack quadruple-panneau, limitée à cinq cents copies.

Il existera un format vinyle spécial limitée à cent exemplaires, et une édition standard LP tirée à deux cents copies.

Précommandes possible sur Bandcamp.

