Death In June : couverture et premier aperçu du nouvel album ‘Essence!’

Après que Death In June a annoncé la réédition en format 7 pouces de State Laughter, Douglas P. vient de dévoiler l’artwork du nouvel album de Death In June… et une première extraction sonore.

–

State Laughter ressort tout d’abord – et la chose réjouira forcément les collectionneurs – pour la première fois depuis trente-six ans. Cette réédition passe par un format spécial et en vinyle couleur (il inclura entre autres un lot de cartes postales, en plus d’offrir une présentation revue).

Mais l’heure est principalement à la confirmation de sortie d’un nouvel opus studio pour DIJ. La couverture de l’album Essence!, qui tranche sérieusement en colorimétrie par rapport à nombre de sorties précédentes, est à voir ici même.

Les premières extractions sonores, elles, sont incoporées à un petit teaser vidéo mis en ligne sur YouTube et sur les principales sources officielles liées à DIJ. Teaser à apprécier ci-dessous.

Essence! sera disponible en formats CD, LP, K7 et download digital.

Sortie planifiée pour la mi-décembre 2018.

