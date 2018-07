‘Death By Metal’ : LE documentaire sur Death

C’est le 6 juillet que sortira en DVD Death By Metal, le documentaire dit « définitif » sur le leader de Death, Chuck Schuldiner. L’affaire, très attendue, sort chez MVD Visual. Une bande-annonce du film peut être vue au bas de cette page.

–

Le documentaire a été écrit et réalisé par le cinéaste canadien Felipe Belalcazar et comprend des interviews exclusives, séquences rares et démos. C’est le premier film de ce genre à rendre hommage au rôle de Schuldiner dans l’évolution du metal.

Death By Metal porte un regard le plus profond possible sur l’histoire du mouvement ainsi que sur le travail et la vie de Schuldiner en tant que musicien. Il se concentre sur sa personne du « protagoniste principal », tout en conservant une perspective sur le metal dans son évolution, notamment les premières étapes du death – avec par exemple le phénomène du tape trading, propagé à une échelle internationale – et son évolution vers sa forme actuelle.

Belalcazar dit s’être « identifié » à Schuldiner et souligne le fait que son film est « un documentaire officiel approuvé par la famille. J’ai fait plus de vingt-deux interviews, qui ne se retrouvent même pas toutes dans le film. Nous avons fait la première interview avec sa mère, elle nous a tout raconté – du premier jour où [Chuck] a eu une guitare à sa mort – une des interviews les plus difficiles que j’aie jamais faites. »

La vie et la carrière de Chuck ont été interrompues par le cancer, en 2001.

DEATH by MetaL – Trailer from Felipe Belalcazar on Vimeo.

