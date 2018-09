Dear Deer : premier extrait de ‘Chew-Chew’

Ils l’ont dit, ils l’ont fait.

Le binôme français originaire de Lille et composé de Federico Iovino (Popoï Sdioh) et Sabatel (Cold War, Cheshire Cat) a dévoilé le premier extrait de son prochain album studio, dont la sortie sera accompagnée d’un certain nombre d’évènements.

–

Les évènements sont listés ici.

« Disco-Discord », lui, présente le son du nouvel opus attendu pour le 11 octobre, et vous auriez bien tort de vous priver de sentir à quoi ça va ressembler. Une évolution de relief qui sera notable par rapport au premier format long Oh my…, paru en 2016.

Sortie programmée du cru 2018 chez Swiss Dark Nights / Manic Depression Records.

Chew-chew (2018) by Dear deer

Chew-Chew – Tracklisting

01. Nadia Comaneci

02. Dogflight

03. Jog, Chat, Work & Gula-gula

04. Deadline

05. Earworm (feat. Lotoball)

06. Stracila

07. Disco-Discord

08. Ozozooz

09. Thanatomorphosis

