Dear Deer : « Disco-discord » (vidéo)

C’est un peu leur cadeau de fin d’année à eux.

Juste avant que Papa Noël passe par vos cheminées, les deux trublions no wave / post-punk de Dear Deer ont rendu publique une nouvelle vidéo, toute en scintillements, dans la foulée des premiers shows live défendant le nouvel album Chew-Chew, sorti octobre sur Dark Nights / Manic Depression Records.

La vidéo est signée Michel Jocaille et implique directement les deux protagonistes principaux de l’affaire, à savoir Sabatel (Cheshire Cat! The Bouncing) et Federico Iovino (Popoï Sdioh). Tout part d’un parking, mais le terne ne durera pas.

Les concert reprennent le 28 décembre pour le duo… qui va bouger ! – rendez-vous en face et ailleurs, les dates figurent ci-dessous.

Crédits vidéo

Réalisation : Michel Jocaille

Camera / Edition : Louis Macera & Michel Jocaille

Drone (pilotage) : Eric Barczyk

Post-production : Louis Macera

Masques : Stéphane Laurent Marcel

Musique : Dear Deer

Textes : Sabatel

> DEAR DEER ONLINE

– Facebook

> DEAR DEER LIVE :

28.12.2018 : HU Budapest Fekete Zaj Festival

29.12.2018 : PL Warsaw

10.01.2019 : FR Nancy

11.01.2019 : DE Konstanz

12.01.2019 : AT Salzburg

13.01.2019 : CZ Plzen

14.01.2019 : CZ Brno

15.01.2019 : DE Leipzig

16.01.2019 : DE Fürth

17.01.2019 : DE Hamburg

18.01.2019 : DE Offenbach

19.01.2019 : TBA

20.01.2019 : BE Gent

07.03.2019 : FR Lille Aéronef

22.06.2019 : DE Hannover Fest. Bruits de la Cave

