Dear Deer : « Claudine in Berlin » (vidéo)

Depuis ses débuts, ce binôme détonne. Leur premier album Oh my… est faramineux, et leurs clips sont originaux. La preuve avec le nouveau support vidéo, vivace, réalisé au service du morceau des Lillois intitulé « Claudine in Berlin » : un extrait dudit premier album, sorti en octobre 2016 sur Manic Depression Records / Swiss Dark Nights.

