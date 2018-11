Dead Can Dance : « The Mountain » (vidéo)

Dead Can Dance, à l’occasion de la parution le 2 novembre 2018 du nouvel album, Dionysus, publie aussi un tout nouveau vidéoclip… aux fins de défendre le morceau « The Mountain », l’un des sept mouvements composant ce neuvième opus.

Cette présentation visuelle est le fruit du travail de Lukasz Pytlik, comprenant la participation de Natalia Michalewska and Aleksandra Wójcicka. C’est la première réalisation vidéo à venir défendre le successeur d’Anastasis, paru il y a six ans. Dionysus se divise en deux actes, et « The Mountain » est le premier mouvement du second.

Lisa Gerrard apparaît sur quatre des mouvements, et sera bien évidemment sur scène lors de la prochaine tournée 2019.

