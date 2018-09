Dead Can Dance : « The Mountain », premier extrait de ‘Dyonisus’

Dead Can Dance vient de dévoiler un premier extrait de son prochain opus studio.

Il s’intitule « The Mountain » et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a envoûtement au programme.

Cette composition provient donc de leur prochain album, Dionysus, qui sort le 2 novembre chez Pias.

C’est le premier album de Dead Can Dance en six ans, après Anastasis, et ce nouvel enregistrement est divisé en deux actes. « The Mountain » est le premier mouvement du second acte.

Si vous tremblez à l’idée de retrouver certaines sensations, eh bien retrouvez-les ici :

Dead Can Dance partira en tournée au printemps prochain.

Plusieurs dates sont programmées en France.

