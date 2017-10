DAF : « Die Sprache der Liebe » (vidéo) & coffret rétrospectif

Ou comment se maintenir dans l’actualité à coup de compilations et rétrospectives. Merci DAF, car ça ne pourra pas nous faire de mal.

Une nouvelle vidéo du projet culte electro allemand voit en effet le jour pour servir le morceau « Die Sprache der Liebe ». Elle s’inscrit dans le cadre de la promotion du coffret Das ist DAF (vinyles à bord !), incluant Die Kleinen und die Bösen (1980), ainsi que la « trilogie Virgin » : Alles ist Gut (1981), Gold und Liebe (1981), Für Immer (1982) et Reworks.

Tout ça, c’est chez Groenland Records – et c’est disponible depuis quelques jours.

La collection de versions retravaillées (comprenez remixes) inclut des choses comme « Mussolini (Giorgio Moroder & Denis Naidanov Remix) », « Sato Sato (Westbam ML Remix) », « Als wär`s das letzte Mal (Boys Noize Remix) », « Liebe auf den ersten Blick (Görl & Hell Remix) », « Goldenes Spielzeug (LOR Remix) » et « Mussolini (Gabis Delgados Hysteric Disco Remix) ».

Enfin, le coffret vinyle offrira à ceux qui n’en veulent de jolies petites pistes bonus exclusives : « Sprache der Liebe » et « Ich bin nicht da ».

Bref, on se demande ce que vous faites encore là au lieu de courir chez le marchand.

Be Sociable, Share!