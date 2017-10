D-Monic : première compilation gratuite en ligne

Le label D-monic spécialisé en musiques sombres, élégantes et à guitares, éventuellement psychédéliques, présente au public une nouvelle compilation gratuite.

C’est la première du genre pour le label dont le cousin, pour mémoire, se nomme M-Tronic (branche spécialisée electro, née en premier) : The Seeds Of D-monic Vol.1 est le titre de cette rétrospective des sorties du label dark depuis 2006 (au menu, des références telles que les recommandables Corpus Delicti, Gary Marx, James Rays Gangwar, Curl, Press Gang Metropol, Sweet William, Miserylab…).

Mais vous imaginez tout de même que le label ne fait pas ça pour rien : la compilation est une manière de rappeler l’éventail sonore défendu par le label au moment même où il annonce une campagne de sorties. D’une pierre deux coups. Les malins.

Et voici ce qui va prochainement arriver entre vos mains, si vous le décidez :

– James Rays & The Black Hearted Riders : Stone Junction – édition LP vinyle

– Gary Marx (ex-Sisters Of mercy) : Nineteen Ninety Five & Nowhere : édition LP vinyle (réédition de l’album CD)

The Seeds Of D-monic Vol.1 est disponible ici, uniquement au format numérique gratuit. Ou alors, ou donnez votre prix si vous souhaitez soutenir le label financièrement.

En écoute ici même.

The Seeds Of D-monic Vol. 1 by D-monic

