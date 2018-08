Crippled Black Phoenix : première vidéo pour l’album ‘Great Escape’

La sortie du prochain et imposant opus studio de Crippled Black Phoenix, groupe au line-up imposant mené par Justin Greaves (de Se Delan, projet où il retrouve sa compagne Belinda Kordic, comparse aussi dans CBP), se profile à l’horizon.

–

Le collectif de presque dix-musiciens propose donc un premier aperçu du format long, à travers une vidéo réalisée pour son troisième morceau : « Great Escape (Pt I) ». Allez-y , c’est à voir ici même et vous ne regretterez pas le voyage.

Ce cru 2018, pétri de conscience citoyenne et environnementale, offre un nouvel assemblage de guitares expressives, planantes et mélancoliques, et donne suite à divers formats spéciaux (EPs notamment, dont le New Dark Age Tour EP 2015 A.D. sorti en guise d’hommage à Pink Floyd). Great Escape est le premier LP à sortir depuis le très, très marquant Bronze de 2016.

Crippled Black Phoenix sera en tournée européenne sur toute la première quinzaine d’octobre 2018.

Great Escape – Tracklisting :

1. You Brought It Upon Yourselves (3:43)

2. To You I Give (9:22)

3. Uncivil War (pt I) (2:50)

4. Madman (4:51)

5. Times, They Are A’Raging (11:58)

6. Rain Black, Reign Heavy (5:58)

7. Slow Motion Breakdown (4:34)

8. Nebulas (5:35)

9. Las Diabolicas (3:49)

10. Great Escape (pt I) (7:36)

11. Great Escape (pt II) (13:03)

> CRIPPLED BLACK PHOENIX ONLINE

– Facebook

Be Sociable, Share!