Crawford : nouveau clip, nouvel EP

Les amateurs de cindycore (nouvelle mouvance de masse !) vont kiffer : Crawford, de Centre-France, vient juste de sortir sa deuxième vidéo, intitulée « Crawford Fiesta ». Ca s’est passé

hier, lundi 15 octobre, et ce n’est que prélude à des choses plus costaudes – à savoir la publication d’un nouveau format EP comprenant un total de cinq nouvelles compositions originales. Ils persévèrent, et ils ont bien raison.

Le maxi s’intitulera 5 Majeur et arrivera le 2 Novembre.

Ce même 2 novembre, Crawford organise une soirée tapetake over à orge et Houblon à Limoges, en partenariat avec la marque de bière Écossaise Brewdog. Cette soirée portera une symbolique qui va bien au-delà d’une célébration de la matière agricole sacrée : ce sera une soirée de présentation du EP à la presse. Il faut bien tenir les gens au courant. Le disque sera diffusé à l’auditoire et le groupe devrait projeter le clip lors de cette soirée.

Mais il n’y a pas que la presse dans la vie et le public, c’est clair, ne sera pas oublié. préparez vos esgourdes les amis : courant novembre aura lieu une release party, une vraie. Plus de détails prochainement à ce sujet.

Le groupe se sera auparavant chauffé sur scène avec plusieurs dates spéciales… et imminentes, les 19 et 20 octobre. C’est dans le sud : Toulouse (La cave à Rock – FB event) et Siradan (au Moun’s – FB event).

Si on résume : la rentrée sera chaude, les filles dansent et « Crawford Fiesta » est à voir ici.

C’est la fête.

