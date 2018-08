Condamnation en justice de l’organisateur du festival gothique de Tilloloy

L’affaire avait fait grand bruit dans le milieu des musiques dark : la catastrophe organisationnelle et financière du festival Gothic Dark Wave de Tilloloy avait déclenché une levée de boucliers contre son organisateur, tant de la part des festivaliers (une page Facebook avait été créée) que des commerçants ayant participé à l’évènement.

Le festival avait au final réuni à peine une centaine de spectateurs et avait été précédé de plusieurs annulations de groupes, certains évoquant un non respect des conditions contractuelles.

Fin juin 2018, le tribunal d’Amiens a condamné son organisateur, François-Xavier Legleye, poursuivi au titre de divers chefs, dont vol et abus de confiance. L’ex-concubine de M. Legleye s’était portée civile (vol de plusieurs chèques par M. Legleye, perte de 15 000 €).

Le verdict : 12 mois de prison avec sursis et interdiction pendant 5 ans d’émettre des chèques, d’exercer une activité dans le commerce et d’organiser des évènementiels, ainsi qu’une reconnaissance par le tribunal du préjudice moral subi par la compagne de Legleye.

Un résumé de l’audience figure ici, et le reportage de France 3 (antenne régionale) peut être vu là :

