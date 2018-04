Cold Cave : You & Me & Infinity (vidéo), EP et tournée

Et les froideurs dansantes de se répandre à nouveau.

Après quelques mois de silence, le projet electro-cold repointe le bout de son nez, et pas pour rien.

Cold Cave, qui s’embarque pour une conséquente tournée américaine sur la période mai-juin 2018 (avec Black Marble et Choir Boy), refait parler de lui pour des raisons créatives aussi.

Le groupe sort une nouvelle vidéo réalise par Amy Lee aux fins de défendre le nouvel EP You & Me & Infinity. Le format maxi sort le 1er juin, ce qui occasionnera une publication vinyle. Le single successeur de « Glory » est le titre éponyme de l’EP : une ritournelle hypnotique et froide au travers de laquelle surgit le référentiel le plus ouvertement dark du projet.

You & Me & Infinity – Tracklisting :

01. You & Me & Infinity

02. Nothing is true but You

03. Glory

04. My Heart is immortal

Précommandes du picture-disc possibles ici.

Photo : Travis Shinn

