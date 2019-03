Children On Stun : ‘Echoes’, nouvel EP et vidéo

Ces temps-ci, les phénix pullulent : tous ceux qui ont fait la réputation du fond de catalogue de Cleopatra dans les 90’s renaissent de leurs cendres les uns après les autres.

Après l’annonce du retour des vétérans goths Rosetta stone (incarnés semble-t-il aujourd’hui par le seul Porl King, du moins jusqu’à preuve du contraire), voici qu’est annoncée la parution d’un nouvel EP pour d’autres vétérans, à savoir Children On Stun. Un EP sort vendredi. Et une nouvelle vidéo vient d’apparaître sur la toile.

Le groupe s’était séparé en 1998. Depuis, plus rien et en 2015, retour live à Londres, à l’O2 Islington Academy. La reformation est consommée.

Le nouveau titre s’intitule « Echoes », et c’est le premier extrait du nouveau format semi-long du même nom. La vidéo a été réalisée par E. Gabriel Edvy (Blackswitch Labs), avec le soutien de Fabio Fk Drone (Armalyte).

Le mix de dark rock et post-punk du groupe fait belle oeuvre et l’EP contient d’autres mélodies fortes, parmi lesquelles celle du tubesque « All the Pain of Love ». C’est donc un authentique retour créatif qui s’amorce après les aventures originelles, qui occasionnèrent la sortie sur Cleopatra de plusieurs formats longs pendant les années 1990 : Tourniquets of Loves Desire, Overland ou encore Mondo Weird. L’EP est en écoute ici même, et sort officiellement le 15 mars sur Armalyte Industries. La première édition, limitée et semble-t-il épuisée, inclut une série de photos signées par les membres du groupe.

Echoes EP – tracklisting :

1. Echoes 04:50

2. All The Pain Of Love 03:12

3. Signs 04:42

4. Another Love Another Beginning 06:00

5. Echo 04:24

