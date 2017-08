Chelsea Wolfe : « 16 Psyche » (vidéo)

Chelsea Wolfe publie une nouvelle vidéo pour défendre « 16 Psyche ». C’est le premier single à être issu de son nouvel opus Hiss Spun, qui sort le 22 septembre prochain sur le très beau label Sargent House, et qui implique un certain Troy Van Leeuwen (QOTSA) à la guitare lead.

Autres musiciens dans la place : Jess Gowrie (batterie) et Ben Chisholm à la basse.

La vidéo a été réalisée par Zev Deans pour Panorama Programming Inc., et a été produite par Natalie Rodgers Fält. De quoi mettre en appétit avant un plat que l’on vous annonce « de résistance », et qui a été produit avec Kurt Ballou (Converge).

