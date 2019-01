Catherine Watine : « Hearth Walking » (vidéo)

À l’occasion de la parution de son nouvel album Géométries Sous-Cutanées, Catherine Watine présente au public un nouveau clip vidéo dédié au morceau « Hearth Walking ».

La nouvelle création est le fruit d’une collaboration, qui n’est pas une première dans l’existence de Catherine. Elle a fait en effet appel à une femme devenue régulière de l’étape en la personne de Caroline Lysiak (nom d’artiste : Vel), créatrice par le passé d’autres travaux visuels au service de Catherine, notamment ceux sur les deux pochettes de Still Grounds for Love et Atalaye.

Les deux femmes ont cette fois convenu de partir de la statue de la déesse Aphrodite. Ainsi que l’explique Catherine dans son communiqué à propos du clip, c’est Vel elle-même qui, concernant « Hearth Walking », a exprimé le désir d’illustrer visuellement ce titre, sur lequel elle a pu asseoir des séances de méditation.

Catherine termine son explication en citant ce qu’elle était en train de lui écrire après que Vel l’a apostrophée sur le cheminement ayant été le sien concernant ce même morceau : « Lorsque je l’ai composé je me voyais être comme l’homme à la flûte qui sort les rats de la ville… sauf que j’étais une femme affirmée qui emmenait un cortège derrière elle. Dès que j’ai composé le premier thème au piano je savais que j’allais le répéter à l’infini comme un mantra. Quand je parle de la flûte, c’est la flûte d’intro que j’ai doublée au piano et tous les développements ensuite.

Jusqu’à ce qu’arrive le vrai thème pianistique que j’ai gardé, bien affirmé, car c’est lui la clé du morceau, qui tient tout. »

Découvrez ci-dessous les images créées autour de cette musique enveloppante et hypnotique…

… et le reste du son de sa septième création (sortie physique de l’album le 1er mars 2019) ici :

GEOMETRIES SOUS-CUTANEES by Watine

