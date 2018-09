Candlemass : retour du premier chanteur Johan Längqvist

Ça ressemble plus que furieusement à un retour aux racines.

La formation phare du doom metal a en effet officialisé la réintégration de son chanteur originel, celui qui avait œuvré pour lui avant Messiah Marcolin. Johan sera associé aux prochaines étapes de travail de Candlemass… et elles ne sont pas des moindres.

–

Le groupe s’est dans ce contexte séparé du chanteur Mats Levén. Ce dernier avait servi ses intérêts avec grande efficacité, sur scène comme en studio, pendant six années après le congé donné à Rob Lowe.

Johan Längqvist rejoint aujourd’hui les rangs du groupe qu’il avait servi vocvalement sur son tout premier album, le marquant et typé Epicus Doomicus Metallicus de 1986. Le collectif suédois commente ainsi son choix – et la raison fondamentale, assumée, comprend une part de nostalgie : « Nous voulions retrouver les racines de Candlemass, retrouver l’âme et l’essence du groupe. Johan Längqvist est de retour et nous espérons que cela nous donnera une énergie nouvelle (…). Nous ignorons si ça durera encore dix ou peut-être même simplement cinq ans, d’ailleurs si ça nous donne juste une autre année le plaisir de jouer cette musique que nous aimons tellement, ce sera déjà énorme ! La boucle est bouclée, Johan est de retour ! »

Levén, a émis quelques mots de courtoisie dans un communiqué distinct : « Premièrement, permettez-moi de saluer tous les fans d’Europe, d’Amérique du Sud et d’Amérique latine, d’Amérique du Nord et du Japon qui sont venus à nos concerts ces six dernières années. Un vrai privilège et une joie de jouer pour vous tous – merci aussi, un grand merci à notre équipe, aux promoteurs et à tous les musiciens qui interviennent chaque fois que cela est nécessaire. Je veux surtout mentionner Per Wiberg (basse / claviers) qui a assuré un certain nombre de shows et s’est avéré un splendide partenaire – merci, amigo. »

Un premier aperçu du son actuel de Candlemass peut être apprécié à travers une vidéo d’une répétition d’une petite minute fraîchement postée sur le web.

C’est ici :

Candlemass enregistre actuellement un nouvel album studio pour une sortie espérée courant 2019. Un nouveau morceau, « House Of Doom », était sorti le 25 mai augmenté de trois bonus, formant EP, chez Napalm Records. La chanson est la B.O. du jeu du même nom, composée par le fondateur du projet, Leif Edling, produite par Marcus Jidell, mixée par David Castillo et masterisée par Maor Appelbaum.

Le dernier album des Suédois, Psalms For The Dead, date pour sa part de 2012 et était sorti aussi sur Napalm Records. C’est le dernier travail du groupe enregistré avec le chanteur Robert Lowe, congédié quelques jours avant sa sortie.

Mats Levén avait pris le relais, ainsi qu’en atteste cette vidéo du show au Rockpalast en date de 2017.

> CANDLEMASS ONLINE

– Site officiel

Be Sociable, Share!