Can : « Vitamin C » (vidéo)

Les vieux ne s’arrêteront donc jamais !

Pour accompagner la sortie de leur compilation rétrospective sobrement intitulée Singles, en bacs depuis le 16 juin dernier, Can a clippé ce que certains considèrent comme l’un de ses meilleurs titres : « Vitamin C ».

Le résultat est à découvrir, à mi-chemin selon la promotion « entre Metropolis et Star Wars et non dénué d’une touche de dérision façon Gondry ».

The Singles rassemble des titres permettant de saisir l’ampleur de la carrière et l’influence de Can, à partir de compositions prisées du public telles que « Halleluwah », « Vitamin C » et « I want more ». Mais la compilatioon laisse aussi une place à des compositions moins en vue et plus obscures telles que « Silent Night » ou encore « Turtles have short Legs »

La vidéo réalisée pour « Vitamin C » est à regarder ici même.

