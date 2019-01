Boy Harsher : ‘Careful’, nouvel album en février

Le duo darkwave basé dans le Massuchetts sort début février sur son propre label Nude Club, un nouvel album studio intitulé Careful.

Photo : Nedda Afsari

–

Jae Matthews et Augustus Muller redéploient donc leur son typique et minimal, electro, dansant et morose sur ce nouveau format long.

Les premières parutions de Boy Harsher contenaient la douleur et le désespoir qui suivaient après une aventure qui tourne mal, tandis que cet album, Careful, est un revirement : il décrit ce que peut vous donner l’amour en termes de peur et joie, de tendresse et douleur.

Les dimensions oppressives et dansantes du son n’ont pas disparu pour autant (écoutez le sineux « LA » pour vous en convaincre).

Selon Boy Harsher, Careful vise à « détailler le traumatisme enveloppant de la perte, associé au fantasme de l’évasion (un abandon inconsidéré). » La composition de l’album s’est déroulée dans un contexte personnel tendu : en 2017, démence a été diagnostiquée sur la personne de la mère de Matthews, laquelle avait déjà une histoire familiale difficile (décès du père à son adolescence, alcoolisme de la mère).

Le résultat est édifiant et va à l’essentiel : avec Careful, le binôme coule un son synthétique, minimale et expressif aux fins d’exposer l’histoire d’un milieu familial détérioré et le besoin de fuir cette réalité. Une « mélancolie de la disparition », comme ils la nomment eux-même. Le disque a un fond existentiel : pour comprendre l’amour, il faut accepter l’hypothèse de sa dissolution et son fruit de chagrin et de déception. Pour autant, Careful concilie détérioration de l’amour et l’attente d’une possibilité d’évasion. La mascotte de Careful, présentée à travers la pochette de l’album, incarne elle-même une fugue imaginaire. Ce personnage, au motel ou à la plage chargé d’un sac à dos trop rembourré, réalise la fuite de Matthews et Muller.

Une grande tournée européenne se dessine pour Boy Harsher, incluant nombre de dates en France.

BOY HARSHER LIVE 2019 :

21/02 Hamburg, DE – Turmzimmer #

22/02 Amsterdam, NL – Melkweg #

23/02 St. Malo , FR – La Route Du Rock

24/02 Bristol, UK – Lanes #

25/02 Leeds, UK – Wharf Chambers #

26/02 Manchester, UK – Soup Kitchen #

27/02 London, UK – Heaven # **NEW VENUE**

28/02 Lille, FR – L’Aeronef #

01/03 Nancy, FR – L’Autre Canal #

02/03 Paris, FR – Badaboum #

03/03 Lyon, FR – Le Sucre

04/03 Heidelberg, DE – Karlstorbahnhof #

05/03 Berlin, DE – Berghain # **SOLD OUT**

06/03 Leipzig, DE – UT Connewitz #

07/03 Augsburg, DE – Kantine #

08/03 Cologne, DE – Artheater #

09/03 Brussels, BE – Rotondes #

10/03 Berlin, DE – Urban Spree # **SOLD OUT**

# avec KONTRAVOID

Careful – tracklist :

01. Keep Driving / 02. Face the Fire / 03. Fate / 04. LA / 05. Come Closer / 06. The Look You Gave (Jerry) / 07. Tears / 08. Crush / 09. Lost / 10. Careful

> BOY HARSHER ONLINE

– Facebook

Be Sociable, Share!