Bowie : vidéo et nouvel EP, No Plan

Le contenu du nouvel EP de David Bowie, No Plan, correspond aux quatre titres bonus figurant sur le second CD de la bande originale de la comédie musicale Lazarus.

La sortie de ce format spécial marque ce qui aurait dû être, en temps normal, le soixante-dixième anniversaire de David.

L’EP comprend le très fameux single phare « Lazarus », ainsi que d’autres titres enregistrés pour la comédie musicale – le tout inscrit dans une orientation musicale assez proche de celle du dernier album Blackstar, mode jazzy et clair-obscur, coulé ou plus percussif.

Trois vrais inédits au menu, à écouter par là : le mélancolique « No Plan », le jazz métyallisé et menaçant « Killing a little Time » et l’acid rock ambiant « When I met you ». Il s’agit là des enregistrements finaux de Bowie, et ils font plus que valoir le coup d’oreille.

La vidéo réalisée pour « No Plan » a été dirigée par Tom Hingston.

