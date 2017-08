Blut Aus Nord : premier teaser vidéo pour Deus Salutis Meæ

Que nous réservera le projet français black metal et dissonant Blut Aus Nord sur son prochain opus studio, Deus Salutis Meæ ?

Réponse en octobre 2017 mais pour l’heure, le court teaser vidéo posté par le label Debemur Morti ne laisse entrevoir qu’une sortie en formats physiques CD et LP, et un fragment de musique ambiante, baignant toujours dans ces eaux troubles et dangereuses auxquelles le projet a su, disons, nous « habituer ». Nul doute que le frisson, une nouvelle fois, sera au rendez-vous.

Be Sociable, Share!