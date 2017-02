Blackhearts : documentaire sur le black metal (trailer)

Fera prochainement surface un documentaire norvégien consacré au black metal et intitulé Blackhearts.

Il sera publié sous formats DVD et numérique le 11 avril via Soundview Media Partners.

Blackhearts conte l’histoire de trois fondus de BM : Sina (un Iranien), Hector (Colombien) et Kaiadas (Grec), partis à la découverte de la Norvège, pays considéré comme berceau et Mecque dudit genre musical.

Sina est le seul artiste BM actif en Iran, et fait face à une situation potentiellement mortelle s’il choisit de suivre son rêve et de partir vers la Norvège. Hector est pour sa part décrit comme un Sataniste dévoué et organise un rituel satanique pour vendre son âme au diable afin de favoriser l’octroi de sa demande de visa. Le profil de Kaiadas, lui, est, disons… typé : il représente le parti d’extrême droite Golden Dawn au Parlement grec, mais est aussi frontman des black metallers Naer Mataron. Il a été condamné à vingt années de prison pour activités criminelles en bande organisée.

Nombre de films ont documenté l’histoire et le développement du black metal, mais Blackhearts se donne pour mission, officiellement, de poser un regard nouveau sur le phénomène. Le film conte en effet trois histoires personnelles très différentes, mais toutes appréhendées sous les angles du dévouement, de l’ambition et des attentes engendrées à la suite du voyage entrepris par chacun.

Un film déjà remarqué. Blackhearts a obtenu – entre autres distinctions, assez nombreuses – le prix de de « meilleur documentaire international » au Sound On Screen Film Festival 2016, et a reçu des faveurs de la critique en raison de son approche non conventionnelle et observationnelle. le documentaire veut offrir un regard non filtré par le voile de l’imagerie et du mythe qui entourent ce genre. Les scènes sont parfois drôles et surprenantes, d’autres fois dramatiques et surréelles. Ils montrent jusqu’où les humains sont prêts à aller pour poursuivre le but défini par leurs croyances.

Commandes du film possibles ici.

Trailer vidéo :





Menus bonus :

– White Metal Ministry, court documentaire sur le christian black metal (17 minutes)

– Colombian Satanic Ritual (scène intégrale) (26 minutes)

– He Fought With A Bear And Lost : interview avec Nocturno Culto (Darkthrone) (9 minutes)

– It’s About Looking Good On Stage : interview avec Obsidian C (Keep Of Kalessin) (7 minutes)

– Vidéo : FROM THE VASTLAND – « Blackhearts » (6 minutes)

– Vidéo : KHONSU – « Visions Of Nehaya » (3 minutes)

Be Sociable, Share!