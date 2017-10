Billy Corgan : « The Spaniards » (vidéo)

Le frontman de Smashing Pumpkins sort un nouvel album solo. Ce sera le deuxième de sa carrière, il a été produit par Rock Rubin et s’intitule Ogilala.

Le prochain extrait s’intitule « The Spaniards » et il donne dans cette veine minimale qui fit aussi le menu d’un premier opus solo sensible, quoique diversement apprécié.

Une vidéo a été concoctée pour accompagner ce teasing, et vous pourrez la découvrir ici même. Elle a été réalisée par une collaboratrice de longue date de Corgan, Linda Strawberry. La vidéo a été construite à partir d’extraits du film muet Pillbox, autre projet investissant Billy. Il l’a écrit et dirigé. Les premières « cinéma » du film auront lieu à Londres, Los Angeles, Chicago et New York.

Ce dimanche soir, Corgan débute aussi une nouvelle expérience live connectée à Ogilala, depuis Berlin. Plus tôt dans l’année, le chanteur et compositeur des Pumpkins avait dévoilé un premier et cordé extrait, le touchant « Aeronaut ». Ce morceau a été enregistré aux studios Shangri La (Malibu).

Une tournée solo aura lieux aux Etats-Unis durant l’automne.

Ogilala – tracklisting :

01. Zowie

02. Processional

03. The Spaniards

04. Aeronaut

05. The Long Goodbye

06. Half-Life Of An Autodidact

07. Amarinthe

08. Antietam

09. Mandaryne

10. Shiloh

11. Archer

