Beth Gibbons (Portishead) : sortie orchestrale sur Górecki

La symphonie n°3 de Górecki (Symphony of Sorrowful Songs) va prendre une forme inédite en 2019. Sortie de cette nouvelle version de l’œuvre le 29 mars avec, au centre des débats, la voix de la dame de Portishead.

–

Les orchestrations seront signées de l’Orchestre Symphonique National de la Radio Polonaise, dirigé par Krzysztof Penderecki, et l’enregistrement sortira chez Domino en formats audio et vidéo. La captation a eu lieu en 2014.

Détails officiels ci-dessous… et bande-annonce.

Copie du communiqué officiel :

Domino est extrêmement fier de présenter la 3ème symphonie d’Henryk Górecki, dite symphonie des chants plaintifs, interprétée par Beth Gibbons et l’Orchestre Symphonique National de la Radio Polonaise, dirigée par Krzysztof Penderecki. Les enregistrements audio et vidéo de la performance seront disponibles le 29 mars 2019.

Cette représentation a été enregistrée au Grand Théâtre de l’Opéra National de Varsovie le 29 novembre 2014 dans le cadre d’une programmation qui accueillait également 48 Responses To Polymorphia par Johnny Greenwood (Radiohead) et l’avant-première mondiale de Réponse Luttsławski par Bryce Dessner (The National).

Suite à l’invitation à participer à ce concert, Beth Gibbons s’est lancée dans un processus de préparation intense, relevant notamment le défi d’apprendre le texte original (et son poids émotionnel) dans une langue qui lui était inconnue. Mais comme à son habitude, Beth Gibbons – chanteuse à la fois insaisissable et emblématique de l’un des groupes britanniques les plus importants des deux dernières décennies – le défi a été relevé et même bien au delà. Sa performance aux côtés du maestro Penderecki a été saluée par une ovation, comme en témoigne l’enregistrement.

Le film a été produit par l’Institut National de l’Audiovisuel de Pologne et réalisé par Michał Merczyński.

Beth Gibbons est la chanteuse, compositrice, productrice et co-fondatrice (avec Geoff Barrow et Adrian Utley) du groupe Portishead ainsi qu’une artiste solo. Cet album est le premier enregistrement de Beth Gibbons depuis 2008.

Henryk Górecki (1933 – 2010) était un compositeur polonais de musique classique contemporaine, considéré comme le compositeur classique ayant connu le plus grand succès commercial de ces dernières décennies. Son premier opus, la Troisième Symphonie, dite Symphonie des Chants Plaintifs, s’est écoulée à plus d’un million d’exemplaires.

Krzysztof Penderecki a été salué comme le plus grand compositeur et chef d’orchestre vivant de Pologne. Sa musique a accédée à un plus large public par le biais de films utilisant des bandes sonores telles que The Shining et The Exorcist.

Tracklisting :

I. Lento — Sostenuto tranquillo ma cantabile

II. Lento e largo — Tranquillissimo

III. Lento — Cantabile-semplice

