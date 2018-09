Bauhaus : ‘Bela sessions’, EP en novembre

Il se trouve que Bauhaus a beau ne plus exister, le projet de Northampton atteint son quarantième anniversaire. Tout se fête, dont acte : le groupe sort un EP comprenant cinq morceaux enregistrés lors de la première session studio du groupe, en date du 26 janvier 1979 – une collection qui comprend « Bela Lugosi’s dead » et trois enregistrements inédits.

Intitulé The Bela Session, ce format maxi ne tardera plus. Il sortira le 23 novembre chez Leaving Records, en deux formats différents : vinyle blanc et vinyle noir classique, et sera « produit directement avec le groupe » dans les termes employés par le label.

L’enregistrement remasterisé du titre phare, réalisé à l’époque en une seule prise et diffusé en tant que tout premier single du groupe, est aujourd’hui remis officiellement à disposition du public, en écoute libre. C’est sur Bandcamp, où ce format EP peut être pré-commandé.

The Bela Session by Bauhaus

L’EP comprend également « Harry », face B de « Kick in the Eye » (sorti sur Beggars Banquet en 1982), ainsi que des enregistrements inédits de « Some Faces », « Bite My Hip » et « Boys (Original) ». Cette dernière s’avère une version différente de la face B originelle du Bela Lugosi’s Dead parue sur sur Small Wonder Records en septembre 1979. Tous les enregistrements figurant sur cet EP ont fait l’objet d’une remasterisation à partir des bandes analogiques originales de Mandy Parnell, opération effectuée aux studios Black Saloon.

Le pressage du vinyle blanc est limité à mille copies. Les deux éditions en vinyle sont des pressages en vinyle 180 g et comprennent une pochette intérieure imprimée et un poster. Le package design 2018 est signé Jeff Jank.

La sortie intervient alors que Peter Murphy et David J, deux anciens membres du Bauhaus, planifient une tournée en Europe et en Australie pour célébrer le quarantième anniversaire de Bauhaus. C’est ce qu’on appelle s’organiser. Durant cette tournée, les deux ex- délivreront une performance spéciale incluant l’intégralité du premier album de Bauhaus, In The Flat Field. Peter, enfin, a annoncé que des rééditions en vinyle coloré des albums du Bauhaus sont en préparation.

La mémoire est quelque chose qui s’entretient.

