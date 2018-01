Atrium Carceri + Cities Last Broadcast + God Body Disconnect : B.O. imaginaire et collaborative

Miles to Midnight vient de sortir et peut être écouté ici même.

Collaboration atmosphérique, « noire et brumeuse » entreprise par Atrium Carceri, Cities Last Broadcast et God Body Disconnect, cette collection se présente sous la forme d’une musique scénarisée et aux parfums de roman noir. Le trio parle de cette chose comme d’un essai dark jazz ambient aux relents lynchiens : un récit sonore imaginé autour d’un hôtel coincé entre deux mondes et d’un détective au passé « travaillé ». Projetez-vous donc et déroulez le film intérieur.

Musique extrêmement immersive – comme vous l’imaginez sans doute au regard du background des artistes associés – Miles to Midnight est à écouter en prenant son temps, un peu à la manière d’un bon vieux Bohren & Der Club Of Gore. Les percussions jazz live fournies par God Body Disconnect et un mur de son cinématographique constituent la base évoquant cet hôtel mystérieux. Cities Last Broadcast incorpore à l’ensemble des loops fantomatiques et des mélodies issues d’un autre temps. Atrium Carceri, quant à lui, dépoussière ses vieux pianos et brise la réalité avec des grondements de basse, vous amenant de l’autre côté de l’hôtel.

Pour amateurs de B.O. enfumées et de films non écrits.

Sortie assurée par le label Cryo Chamber, incluant digital et version vinyle.

Miles to Midnight by Atrium Carceri, Cities Last Broadcast, God Body Disconnect

Miles to Midnight – Tracklisting :

01. Miles to Midnight 05:55

02. A Thousand Empty Rooms 06:20

03. Scene of the Crime 05:04

04. Floor 6, Please 03:00

05. The other Lobby 05:56

06. Sorry Sir, You are in the Wrong Room 02:38

07. The Sleep Ensemble 05:20

08. Quiet Days on Earth 07:44

