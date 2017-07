Arch Enemy : « The World is yours » (vidéo)

Arch Enemy publie un nouveau single en amont de la sortie de son prochain opus studio : « The World Is Yours » – titre du single – est extrait de Will to Power, second album de rang pour le groupe en compagnie de la chanteuse Alissa White-Gluz, remplaçante d’Angela Gossow, et qui sortira le 8 septembre via Century Media Records. Ce sera aussi le premier album du groupe à investir le guitariste Jeff Loomis (nevermore), qui a intégré Arch Enemy en 2014.

Selon le fondateur Michael Amott, le groupe a « travaillé sur le nouvel album depuis un moment et nous sommes fiers de présenter le premier avant-goût de la nouvelle musique d’Arch Enemy depuis plus de trois ans avec ce nouveau single et la vidéo réalisée pour « The World Is Yours ». Il s’agit de la première chanson que j’ai écrite pour le prochain album (…). Nous l’avons mixée avec Jens Bogren, qui a fait un superbe [travail] – et qui à mon avis surpasse le son épique de notre précédent disque War Eternal . Les gens qui ont entendu cette chanson en particulier disent qu’il a la vibration [d’un classique]. »

A vous de juger, maintenant. La vidéo a été réalisée par Patric Ullaeus et peut être vue ici même. Le morceau sera offert en téléchargement instantané avec toutes les pré-commandes numériques et est également disponible sur toutes les plates-formes de diffusion.

Co-produit par Amott et le batteur Daniel Erlandsson, Will Power a été mixé et masterisé par Bogren.

Sa pochette a été conçue par Alex Reisfar.

