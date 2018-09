Andy Delany (ex-Rubicon) : « Bleed me dry » en écoute libre

L’ex-collègue des membres originels de Fields Of The Nephilim dans le projet Rubicon – projet qui suivit la dissolution du premier FOTN en 1991 – a officiellement repris une activité musicale ces derniers mois. Il poste de temps à autre des extraits de ses travaux solo préparatoires.

–

Et l’aventure continue, donc, sous le sobre nom de Delany. Les musiciens ayant accompagné le chanteur pour la concoction des nouveaux morceaux sont Andy J. Davies (The Analogue Room) et Pat Walters. Et ça dissémine, ça dissémine encore : un nouvel enregistrement est en effet mis à la disposition des fans depuis quelques heures, a priori pendant une semaine sur Soundcloud.

C’est donc un nouveau teaser après, notamment, l’efficace « Mission Creep » sur lequel Peter Yates, ex-Rubicon/FOTN, avait posé sa patte. Du grain à moudre, donc, avant la sortie d’un nouvel album studio complet. Des annonces officielles restent à faire à ce sujet, scrutez la Toile.

> ANDY DELANY ONLINE

– Facebook

Be Sociable, Share!