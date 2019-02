Andy Anderson (ex-The Cure) est décédé

Dure semaines pour les amateurs de new wave : après la nouvelle de la disparition de Mark Hollis de Talk Talk, il est confirmé le décès de l’ancien batteur de Cure, Andy Anderson. Andy avait aussi travaillé un temps pour Hawkwind, Iggy pop ou encore The Gun Club).

Portrait – source : Andy Anderson official FB

–

Andy avait fait part de sa maladie sur sa page FB personnelle, annonçant être en phase terminale d’un cancer. Il avait 68 ans.

Les afficionados de Cure se rappelleront de lui pour un travail réalisé durant une période transitoire pour Robert Smith, faisant suite au départ du bassiste Simon Gallup. Andy avait participé aux travaux de l’après-Pornography, notamment l’album The Top, Concert (le live de l’époque) ainsi que l’album du projet The Glove mené par Smith et Steven Severin (Siouxsie & The Banshees). Il avait ensuite laissé le siège de Cure à l’endurant – et sans doute le meilleur batteur de Cure – Boris Williams (Shelleyan Orphan).

Be Sociable, Share!