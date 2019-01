Katatonia : Anders Nyström reste évasif sur le futur

Dans une entrevue donnée en compagnie de Nick Holmes (Paradise Lost) à Loud TV dans le cadre du projet death Bloodbath (projet dans lequel il côtoie l’autre membre permanent de Katatonia Jonas Renkse), Anders s’est exprimé en les termes suivants sur le futur de Katatonia.

–

« Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit à ce sujet. Nous devrons voir l’année prochaine ce que nous faisons. Il y a beaucoup de choses à résoudre et nous voulons le faire en commençant par le début. La tonalité de mes propos peut sembler dramatique, mais il faut agir correctement en la matière, sinon tu le regretteras plus tard. Cela fait déjà longtemps que nous devons nous soucier de cette prochaine étape et nous assurer que nous sommes toujours en de bonnes dispositions dans le groupe… ce qui implique la volonté de continuer. »

Be Sociable, Share!