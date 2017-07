And Also The Trees : Maësharn (documentaire live)

Nous aurions dû nous en faire l’écho depuis longtemps : Faits Divers Productions a mis en ligne, il y a quelques mois, un superbe film consacré au groupe des frères Jones, mêlant prises couleurs et n&b.

Il tiré de la dernière tournée d’And Also The Trees, sur la base de prises fixées à Dijon et Paris. Ce documentaire aux tonalités intimiste s’intitule Maësharn et a fait l’objet d’une approbation par le groupe lui-même, que vous pourrez découvrir dans sa nouvelle configuration live et dans cette tension romantique toujours aussi prodigieuse sur scène.

Il s’agit là de la troisième collaboration entre AATT et FD. Le film suit donc le groupe sur la tournée donnée en support du très fort et beau Born into the Waves. il donne à découvrir des images du groupe dans sa vie sur la route, en plus de la trace live, et incorpore des entretien avec les membres fondateurs et des autres musiciens impliqués dans l’aventure 2016-2017. Un must pour les fans.

Maësharn – repères vidéo

0:00 Your Guess

8:40 The Sleepers

12:48 Winter Sea

18:50 The Skeins of love

26:20 Virus Meadow

30:54 Shaletown

38:47 The Woman on the Estuary

43:09 Brother Fear

49:27 Domed

55:27 Prince Rupert

–

1:03:37 Bloodline (soundcheck)

1:07:31 Angel, Devil, Man & beast (soundcheck)

1:08:25 Your Guess (soundcheck)

1:10:47 My Whisky Bride (soundcheck)

–

1:12:03 Gone… Like the Swallows (Brothers of The Trees)

1:19:28 Hawksmoor & the Savage

1:23:12 A Room lives in Lucy

1:27:57 Slow Pulse Boy

Quant au reste des films réalisés par FD sur And Also The Trees, c’est à découvrir ici. Piochez, piochez.

