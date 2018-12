Amanda Palmer : nouvel album en mars 2019

Amanda Palmer : suite des aventures solo de la muse dans Dresden Dolls d’un brillant batteur, Brian Viglione – Dolls revenus récemment à la scène, pour mémoire.

La dame annonce la sortie d’un nouvel opus solo pour le 8 mars 2019, à l’occasion de la Journée internationale de la Femme. Hautement symbolique.

Un premier single peut déjà être découvert (ici), intitulé « Drowning in the Sound ». La démo originale du titre a été enregistrée en 2017 pour venir en aide aux victimes de l’ouragan Harvey au Texas.

Amanda dit avoir, aujourd’hui et plus que jamais, l’envie de partager sur son expérience personnelle, et ce dans sa « vérité nue » (ce qui explique peut-être le choix de présentation graphique de la pochette, que nous vous laisons découvrir en fouinant un peu sur le web).

« Le genre d’histoires que je partage sur ce disque – avortement, fausse-couche, cancer, chagrin, aspects sombres de la parentalité – ont été thérapeutiques et effrayants à écrire », précise-t-elle.

Le nouvel album a été produit par John Congleton et associe à Palmer des contributeurs réguliers en les personnes de Jason Webley et Jherek Bischoff, le claviériste Max Henry et le batteur Joey Waronker.

À compter de mars 2019, Amanda défendra ces nouveaux morceaux sur scène, à commencer par le territoire de l’Amérique du Nord. Dans les théâtre assis, elle donnera des shows spéciaux en configuration minimale : elle jouera seule et sans personne, au piano à queue, comme une grande.

