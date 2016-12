Alien: Covenant (trailer)

Annoncé comme prolongation du très, très discuté Prometheus, Alien: Covenant (anciennement intitulé Paradise lost) a été réalisé par Ridley Scott et son trailer vidéo a fait surface pour le jour de Noël.

Le film sortira l’année prochaine et mettra en scène Michael Fassbender et Guy Pearce, le dernier des deux ayant incarné le désormais défunt Peter Weyland. Le réalisateur a récemment confirmé que Noomi Rapace, pour sa part, ne ferait pas son retour (d’autres informations datées de novembre laissaient entrendre qu’elle reprendrait le rôle d’Elizabeth Shaw pour une apparition mineure). Rejoindront le casting James Franco, Danny McBride, Katherine Waterston, Billy Crudup et d’autres encore.

Alien: Covenant suit l’équipage d’une expédition découvrant ce qu’il croit être une planète inhabité, jusqu’à ce que ses membres rencontrent David, androïde synthétique ayant survécu à l’expédition précédente. Ridley Scott annonce un film « bien plus effrayant » que Prometheus, porteur de « plus de surpense » et du sentiment de désastre imminent que portait en lui Alien.

Espérons que le discours ne soit pas que vendeur mais annonciateur d’une réalité propre à ce nouvel épisode.

Réponse sur les écrans le 19 mai 2017.

