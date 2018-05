Alice In Chains : « The One you know » (vidéo)

Alice In Chains sera de retour en 2018 avec un nouvel album, successeur de The Devil Put Dinosaurs Here, et dont voici le premier aperçu officiel.

Jerry Cantrell & co. présentent en effet un nouveau single, « The One you know ». L’album a été partiellement enregistré aux Henson Studios (Los Angeles) avec Nick Raskulinecz, qui avait produit les deux albums précédents – autrement dit, ceux sur lesquels William DuVall, intégré courant 2006, a assuré non sans mérite le remplacement de feu Layne Staley.

Be Sociable, Share!