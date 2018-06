Alice In Chains : détails sur ‘Rainier Fog’ et nouveau single

Alors même que le groupe vient de délivrer une performance remarquée au Hellfest 2018, l’attente ne sera plus très longue avant de découvrir l’entièreté des nouveaux travaux de Cantrell & co.

–

Un second extrait du prochain album studio d’Alice In Chains vient en premier lieu de faire son apparition sur la toile, et s’intitule « So Far Under ». Il est issu de Rainier Fog, dont la sortie aura lieu le 24 août. « So Far Under » peut être découvert ici même (regarde, c’est juste en-dessous, là).

Une série de premières, en l’occurrence, survient avec la sortie de ce nouvel opus : c’est le premier format long du groupe depuis cinq ans, leur premier aussi pour BMG, et leur premier enregistrement dans leur ville natale de Seattle en plus de vingt ans. Le titre de l’album lui-même est un hommage à Seattle.

Alice In Chains ont enregistré au studio X, où ils avaient enregistré l’album homonyme de 1995 (le studio était alors connu sous le nom de Bad Animals). Les studios X n’ont pas été le seul lieu à accueillir le groupe pour le cru 2018 puisqu’AIC est aussi passé par les cases des studios Henson Recording (Los Angeles) et du studio du producteur Nick Raskulinecz basé à Nashville.

Rainier Fog est le troisième album consécutif d’AIC enregistré avec Raskulinecz et l’ingénieur Paul Figueroa, et le troisième à impliquer le vaillant remplaçant de Layne Staley, William DuVall. Il a été mixé par Joe Barresi (Queens Of The Stone Age).

Rainier Fog – tracklisting :

01. The One You Know

02. Rainier Fog

03. Red Giant

04. Fly

05. Drone

06. Deaf Ears Blind Eyes

07. Maybe

08. So Far Under

09. Never Fade

10. All I Am

