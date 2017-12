Alexandre Varlet : souscriptions pour le nouvel album

Alexandre Varlet, Les Disques du 7ème Ciel et Microcultures s’associent pour défendre la sortie du prochain opus studio d’un songwriter auquel Obsküre est fort attaché.

Le prochain album s’intitule Soulage, référence à peine voilée au peintre Pierre Soulages, assumée largement par le protagoniste principal. Le disque est annoncé comme s’inscrivant « dans le sillage que laisse Varlet depuis son premier album, Naïf Comme Le Couteau : une sincérité et une poésie singulière qu’il délivre d’une voix reconnaissable entre mille. »

L’album, qui semble devoir présenter une musique épurée (dans la logique développée par le fameux Soleil Noir) et nourrie d’électronique, a été enregistré chez Varlet : autrement dit dans son propre studio, situé dans la Vallée de la Rance, à proximité de St Malo. Il comprendra une dizaine de compositions originales « dont l’introspection, la dérision, l’humour incisif et la sensualité révèlent une version souvent poignante de la nature humaine. »

Les commandes sont possibles sur le web, pendant encore quelques jours. Plus que cinq jours. Un conseil : ruez-vous et participez aux derniers frais de production du disque. Varlet porte toujours de la belle ouvrage.

