Agent Side Grinder : « Stripdown » (vidéo)

C’est avec un son toujours imprégné de new wave et de mélancolie, mais plus soft et synthétique en surface, que se présente la nouvelle incarnation d’Agent Side Grinder. On les aura connus certes plus rugueux mais il reste du charme au travail réalisé en 2018.

–

« Stripdown » contient son saxophone, qui surgit aux deux tiers de la structure faisant l’objet d’un nouveau clip vidéo, pour ce deuxième single de la nouvelle incarnation du groupe suédois post-punk. Il précède la parution de son cinquième album studio.

Selon le groupe, « Stripdown » a pour thème « la démolition, la déconstruction et la réinvention lors de ces moments cruciaux dans la vie ».

