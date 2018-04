Abduction : premier extrait du second album

Il y en a qui savent s’amuser en France.

–

Abduction par exemple, de Versailles.

Le groupe vient en effet de mettre en ligne un premier extrait – assez passionnant – d’un second album à venir sur Finisterian Dead End Records. Et ce titre se nomme « La grande Illusion ». Si tout se passe bien, vous n’y verrez que du feu.

L’album, À L’heure Du Crépuscule, sortira fin mars dans une première édition limitée à 300 copies CD digipack – et au regard du succès remporté par le premier volume, la classe supérieure pressentie du second risque de faire des émules. Ruez-vous, il n’y en aura pas pour tout le monde, et d’autant moins au regard de la fraîcheur d’inspiration dont fait preuve ce premier extrait. Long de plus de onze minutes, il en dit long sur l’idée que le collectif se fait de son devoir d’écriture. Un amalgame de délicatesses, de spleen et d’acrimonie qui renverra à notre avis les extrêmes puristes du black metal à de bonnes petites leçons de choses.

Crédits Abduction 2018 :

Production : Déhà @ Forbidden Frequencies Studio (Belgique)

Artwork : Mathieu Taverne @ Guillaume Fleury

Couverture inspirée par Anne Louis Girodet Trioson (« L’automne », 1814)

Design & clip : Nicolas Butin

Photos : Pauline Royo

