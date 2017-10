A Perfect Circle : « The Doomed », nouveau titre

Un tout nouveau titre de A Perfect Circle intitulé « The Doomed » vient d’être dévoilé par le groupe, qui est attendu au virage.

Les choses démarrent bien, à en juger par la découverte. A Perfect Circle renaît sous une forme climatique et sensible, tendue et dynamique : tout ce qu’on aime chez lui.

« The Doomed » fait surface après que le groupe a un brin taquiné son monde depuis vendredi dernier (13 octobre) en mettant en ligne un extrait de quinze secondes sur Twitter. Récemment encore, le chanteur Maynard James Keenan (par ailleurs membre de ce Tool qui, lui aussi, se fait bigrement attendre) insinuait qu’un nouvel album d’APC était en confection.

Depuis presque quatorze ans, le groupe n’a rien sorti en dehors d’un morceau nommé « Par And Down », en 2013. Mais 2017 s’annonce sous d’autres auspices : en avril, A Perfect Circle dévoilait une nouvelle composition, « Hourglass », lors d’un concert à St. Louis. Le guitariste Billy Howerdel avait confirmé plus tôt dans l’année qu’APC commençait à travailler sur son premier nouvel album studio depuis eMOTIVe (2004).

Le line-up en vigueur n’a pas changé par rapport à 2013, et tant mieux. Keenan et Howerdel sont une nouvelle fois accompagnés par James Iha à la guitare rythmique (The Smashing Pumkins), Matt McJunkins à la basse et Jeff Friedl à la batterie.

