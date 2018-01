A Perfect Circle : nouveau titre en ligne, « Disillusioned »

Alors qu’un nouvel album studio et des apparitions live sont programmées pour 2018, Maynard J. Keenan & co. redonnent signe de vie après le dévoilement, fin 2017, du nouveau – et très fort – single « Doomed ». Ils le font avec une deuxième composition originale, bellement ambiancée et intitulée « Disillusioned ».

2018 se présente donc sous de favorables auspices pour A Perfect Circle, dont le line-up se compose aujourd’hui, outre Maynard, du fondateur Billy Howerdel, Matt McJunkins, Jeff Friedl, et de l’ex-Smashing Pumpkins James Iha.

Mis en ligne le 1er janvier 2018 après un teasing lancé sur le web par le chanteur lui-même, « Disillusioned » fait en quelque sorte office de voeux pour la nouvelle année. Il intégrera un format deux titres regroupant les deux nouvelles compositions dévoilées depuis la fin d’année dernière.

–

Précommandes du format 10 pouces limité « The Doomed/Disillusioned » possibles ici.

