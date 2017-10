Twice #64 est sorti

Au fond de la vigne pousse depuis près de vingt-cinq ans le fruit des élégances nocturnes et romantiques : le fanzine Twice, dont même ses parents concèdent que le rythme trimestriel passe parfois aux quatre mois. Il faut bien prendre le temps des agapes.

Toujours est-il qu’ils se bougent malgré tout ce qu’ils avalent, les gens de Cognac. Et vous, qui peut-être savez ce que veulent dire les mots « mystère », « lettres », « humour », ou encore l’expression « musiques sombres et élégantes », peut-être aurez-vous envie de saisir à nouveau entre vos mains ce beau petit objet de papier pour des soirées de lecture attentive en canapé et sur fond de dark ambient millésimé.

Voici donc pour votre bonheur Twice #64, dont le sommaire est dévoilé. La vente a commencé.

Interviews, live reports, réflexions, analyses. Et il y a même du black metal dedans, cette fois ci.

Quand même – c’est un truc de dingues, avouez.

Sommaire :

– L’Humeur de Sarg

– Dossier : The Cure – Kiss Me, Kiss me, Kiss Me… 30 ans

– Dossier : Rencontre avec Boris Williams – The Cure

– Interview : Soror Dolorosa

– Dossier : Les Rose-Croix

– Interview : Stömb

– Interview : Bleu Blanc Satan

– Interview : Ufomammut

– Nouvelle : Elise Minier

– Interview : Spleen XX

– Dossier : The Fall

– Live Report : Sjock Festival

– Live Report : Hellfest Festival

– Chroniques albums, DVD, books…

> TWICE ONLINE / COMMANDES / ABONNEMENTS

– www.twicezine.net

