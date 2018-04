Leonard Cohen : édition française pour ‘I’m your Man’ de Sylvie Simmons

La biographie de Leonard Cohen écrite par la journaliste musicale Sylvie Simmons est éditée en version française par L’Echappée.

Ce volume, dont la parution suit l’édition canadienne et qui a été remarqué par la presse internationale, est fait d’un bloc de 512 pages (format 13,5 x 21 cm). Il a fait l’objet d’une traduction depuis l’anglais par le binôme Élisabeth Domergue / Françoise Vella.

Communiqué de l’éditeur :

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Leonard Cohen sans jamais oser le demander ! Cette biographie sans égale, complète et ardente, riche et enlevée, raconte une œuvre-vie. Elle accompagne et éclaire minutieusement le chemin singulier d’un poète-romancier devenu musicien-chanteur et conscience universelle. Sous le charme, l’intranquillité. Sous la gravité, la drôlerie. À chaque pas, la lucidité. À chaque question, à chaque colère, la même réponse : aimer. Cohen ou « la vie avec les autres ».

Sylvie Simmons, née à Londres, est installée sur la Côte Ouest des États-Unis depuis la fin des années 1970. Journaliste musicale réputée, spécialiste du rock, elle a collaboré à de nombreux magazines pour lesquels elle a interviewé les plus grands artistes : Peter Gabriel, Tom Waits, Lou Reed, Frank Zappa, Marianne Faithfull. Elle est l’auteur de plusieurs biographies : Serge Gainsbourg, Neil Young, Johnny Cash. Familière de l’œuvre de Leonard Cohen depuis sa jeunesse, elle a eu de longs échanges avec l’auteur de « Suzanne ». Elle a également pu rencontrer ses proches et consulter ses archives privées. Nourrie de toutes ces exclusivités, elle a signé ce récit alerte, détaillé et passionné.

